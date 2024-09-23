Анастасия Радина внесла проект об отзыве Андрея Одарченко из Антикоррупционного комитета Рады

Ранее депутата объявили в международный розыск.

Председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина внесла проект постановления 12045, которым предлагается отозвать народного депутата Украины Андрея Одарченко с должности члена Комитета по антикоррупционной политике, избранного по квоте фракции «Слуга народа».

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и объявил в государственный и международный розыск народного депутата IX созыва. По информации медиа, речь идет об Андрее Одарченко.

В САП сообщают, что 18 сентября подозреваемый не явился в судебное заседание. О причинах неявки нардеп суду и прокурору не сообщил. Защитники также не смогли сообщить суду о месте нахождения их подзащитного и отмечают отсутствие связи с ним.

«Учитывая это, прокурор в суде инициировал вопрос взыскания в доход государства залога, определенного в качестве меры пресечения нардепу, наложения на него денежного взыскания, а также объявления его в розыск», - указали в САП.

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