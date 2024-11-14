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Нардеп Андрей Одарченко приговорен к 8 годам заключения за попытку подкупа руководства Минвосстановления

13:56, 14 ноября 2024
Нардеп назначен наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Нардеп Андрей Одарченко приговорен к 8 годам заключения за попытку подкупа руководства Минвосстановления
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Высший антикоррупционный суд 14 ноября признал народного депутата Андрея Одарченко виновным в попытке подкупить за биткоины экс-председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафу Найема. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Нардеп назначен 8 лет лишения свободы.

Суд учел доказательства, собранные в ходе досудебного расследования детективами НАБУ и прокурорами САП, и признал депутата виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

По приговору суда нардепу назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

Transparency International Ukraine указывает, что еще до начала судебных прений Одарченко уехал из Украины. Его объявили в розыск, однако нардеп присоединился к заседанию онлайн и заявил, что покинул территорию Украины в связи с «опасностью его жизни и здоровью».

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней в суде апелляционной инстанции.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высший антикоррупционный суд в понедельник, 23 сентября, принял решение взыскать залог в размере 15 млн грн, внесенный за народного депутата Андрея Одарченко, и заочно арестовать его.

В ходе заседания сторона обвинения заявила, что в будущем подаст ходатайство об осуществлении специального судебного разбирательства (при отсутствии нардепа), чтобы дело можно было довести до приговора.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и объявил в государственный и международный розыск народного депутата IX созыва Андрея Одарченко.

Как отмечается, объявленный в международный розыск депутат подозревается в предоставлении неправомерной выгоды главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

В САП сообщают, что 18 сентября подозреваемый не явился в судебное заседание. О причинах неявки нардеп суд и прокурора не сообщил. Защитники также не смогли сообщить суду о месте нахождения их подзащитного и отмечают отсутствие связи с ним.

«Учитывая это, прокурор в суде инициировал вопрос об взыскании в доход государства залога, определенного в качестве меры пресечения нардепу, наложении на него денежного взыскания, а также об объявлении его в розыск», - указали в САП.

Кроме того, Парламент 10 октября принял постановление, которое внесли председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия вместе с коллегами Анастасией Радиной и Сергеем Ионушасом 12099, которым отозвал Андрея Одарченко с должности члена Комитета по антикоррупционной политике, а Артема Дмитрука с должности члена Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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