На Закарпатье мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку

На Закарпатье в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Мукачевского района, изнасиловавшего 13-летнюю девочку. Об этом сообщает областная прокуратура.
Речь идет о случившемся в апреле этого года в одном из населенных пунктов. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия интимного характера в отношении 13-летней знакомой вопреки ее воле.
Расследование завершено, обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.
Мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.
Ранее мы писали, что в Полтаве преподавателя вокала подозревают в изнасиловании 13-летнего мальчика.
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