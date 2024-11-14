На Закарпатье мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку

Закарпатцу за изнасилование ребенка грозит до 15 лет тюрьмы.

На Закарпатье в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Мукачевского района, изнасиловавшего 13-летнюю девочку. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о случившемся в апреле этого года в одном из населенных пунктов. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия интимного характера в отношении 13-летней знакомой вопреки ее воле.

Расследование завершено, обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Ранее мы писали, что в Полтаве преподавателя вокала подозревают в изнасиловании 13-летнего мальчика.

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