На Харьковщине в пожаре погибли четверо детей, один ребенок пострадал

В поселке Песочин во время пожара в частном доме погибли пять человек, из которых четверо – дети.

На Харьковщине во время пожара в частном жилом доме погибли пять человек, из которых четверо – дети. Один ребенок пострадал. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла в поселке Песочин Харьковского района, огонь охватил площадь в 150 кв. м.

«Спасатели во время тушения обнаружили тела 5 погибших – мужчины и 4 детей. Один ребенок пострадал», - указали в ГСЧС.

Причины пожара будут устанавливать специалисты.

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