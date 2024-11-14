На Харківщині у пожежі загинули четверо дітей, одна дитина постраждала

У селищі Пісочин під час пожежі у приватному будинку загинули п’ятеро людей, з яких четверо – діти.

На Харківщині під час пожежі у приватному житловому будинку загинули п’ятеро людей, з яких четверо – діти. Одна дитина постраждала. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Трагедія сталася у селищі Пісочин Харківського району, вогонь охопив площу у 150 кв.м.

«Рятувальники під час гасіння виявили тіла 5 загиблих – чоловіка та 4 дітей. Одна дитина постраждала», - вказали у ДСНС.

Причини виникнення пожежі будуть встановлювати фахівці.

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