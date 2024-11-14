Для перевірки доброчесності кандидатів до Вищого суду з публічно-правових спорів створять окрему Експертну раду

Замість ідеї використати вже створену Громадську раду міжнародних експертів, яка відбирає суддів ВАКС, автори законопроекту про Вищий суд з публічно-правових спорів пропонують сформувати окрему Експертну раду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у парламенті зареєстрували законопроект 12206 щодо організації конкурсу до нового суду, який створять в Україні – Вищого суду з публічно-правових спорів.

Відбирати суддів будуть за конкурсом, під час якого, як заведено, перевірятимуть доброчесність за участі міжнародних експертів. У першому варіанті законопроекту про Вищий адміністративний суд, який описувала «Судово-юридична газета», пропонувалося задіяти вже нині діючу Громадську раду міжнародних експертів (ГРМЕ), яка перевіряє кандидатів до Вищого антикорупційного суду. Нещодавно Президент підписав закон, яким продовжив повноваження ГРМЕ до весни 2026 року.

Втім, судячи з тексту зареєстрованого 14 листопада в парламенті законопроекту, для проведення конкурсу до Вищого суду з публічно-правових спорів буде задіяно іншу окремо створену Експертну раду.

За статусом вона буде допоміжним органом Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), буде сприяти перевірці доброчесності кандидатів до новоствореного суду, а строк повноважень Експертної ради буде обмежений трьома роками.

До складу Експертної ради будуть входити не лише виключно «міжнародники», як до ГРМЕ, де всі 6 членів – іноземці.

Так, нову Експертну раду складатимуть 6 членів, з яких 3 особи будуть запропоновані Радою суддів України. За тим же принципом, до прикладу, формували Етичну раду з перевірки членів Вищої ради правосуддя та Конкурсну комісію з відбору членів ВККС.

Інші троє будуть запропоновані міжнародними та іноземними організаціями. Однак вони можуть запропонувати до складу Експертної ради також і громадян України. Такі міжнародні та іноземні організації погоджують пропозицію спільного списку кандидатів.

Слід зазначити, що МВФ в оновленому Меморандумі, де встановлено строк до кінця грудня 2024 року для прийняття цього закону, не вимагав, щоб Вищий суд із публічно-правових спорів (HPDC) створювався за участі саме ГРМЕ.

Там зазначено, що цей суд має створюватися шляхом конкурсу, під час якого будуть проводитися перевірки, які використовуються для відбору суддів Вищого антикорупційного суду із залученням незалежних експертів в оцінці доброчесності. «Використання такої моделі буде критично важливим, оскільки незалежність, чесність і авторитет цих нових суддів дозволять їм протистояти будь-якому неправомірному впливу чи втручанню у серйозні справи проти національних державних органів» - вказує МВФ.

Аналогічно і Єврокомісія у своїх рекомендаціях, викладених у Звіті стосовно прогресу України на шляху вступу до ЄС, не вимагає саме моделі ГРМЕ для перевірки доброчесності кандидатів. «Створити новий суд для розгляду адміністративних справ за участю національних державних органів за прозорою та заснованою на заслугах процедурою відбору суддів із залученням незалежних експертів» - зазначено у завданнях для України на 2025 рік.

Законопроект передбачає, що ВККС протягом 3 днів з дня отримання списків запропонованих кандидатів до складу Експертної ради приймає рішення про призначення її складу. Член Експертної ради призначається на 3 роки.

Членом Експертної ради може бути громадянин України або іноземець, який:

1) на день призначення досяг 35 років;

2) має вищу юридичну освіту ступеня магістра, здобуту в Україні, та/або вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту за кордоном;

3) має стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 5 років;

4) має високі моральні якості та бездоганну ділову репутацію;

5) є правником із визнаним рівнем компетентності;

6) відповідає критерію політичної нейтральності.

Експертна рада розпочинає роботу, за умови призначення щонайменше 4 членів Експертної ради, з яких 2 запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

Засідання, яке є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 4 члена.

Рішення Експертної ради є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж 4 члени Експертної ради. При цьому, у законопроекті відсутня вимога, що певна частина цих членів має бути саме «міжнародниками». Тобто, для рішення буде достатньо, наприклад, 3 голосів членів від РСУ і одного «міжнародника».

Якщо у зв’язку з однаковою кількістю голосів «за» і «проти» Експертна рада не може ухвалити рішення, проводиться повторне голосування. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» під час повторного голосування голоси 3 членів Експертної ради від «міжнародників» є вирішальними.

Також передбачається, що за ініціативою не менше 3 членів Експертної ради питання відповідності будь-якого кандидата на посаду судді Вищого суду з публічно-правових спорів критерію доброчесності розглядається на спеціальному спільному засіданні ВККС та Експертної ради.

Рішення щодо відповідності такого кандидата цьому критерію ухвалюється більшістю від спільного складу ВККС та Експертної ради, за умови, що за нього проголосували не менше половини членів Експертної ради, з яких принаймні 2 запропоновані міжнародними та іноземними організаціями. У разі неприйняття такого рішення кандидат вважається таким, що припинив участь у конкурсі. Таке спеціальне спільне засідання проводиться не пізніше ніж на 45 день з дня оголошення результатів кваліфікаційного іспиту та передує затвердженню ВККС рейтингу кандидатів на посаду судді Вищого суду з публічно-правових спорів.

Після спливу 3 років, відведених для роботи в Україні Експертної ради її в цій ролі замінить Громадська рада доброчесності.

Для здійснення своїх повноважень членам Експертної ради надається право безоплатного та повного доступу до відкритих державних реєстрів, суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді).

Зазначимо, що процедура створення нового суду буде залежати від прийняття іншого закону, який має запропонувати парламенту Президент.

«Запропонувати Президентові України внести в установленому порядку проєкт закону України про утворення Вищого суду з публічно-правових спорів» - зазначено у законопроекті.

Конкурс на посади суддів Вищого суду з публічно-правових спорів оголошується та проводиться ВККС протягом 18 місяців з дня набрання чинності законом про утворення Вищого суду з публічно-правових спорів.

Цей суд розпочинає роботу за умови призначення щонайменше 32, у тому числі щонайменше 9 із яких мають бути суддями Апеляційної палати.

Автор: Наталя Мамченко

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