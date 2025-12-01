Як безпечно купувати торти на замовлення: поради від фахівців

На що слід звертати увагу під час онлайн-замовлення тортів, аби убезпечити себе від ризиків для здоров’я.

Попит на торти та інші кондитерські вироби на замовлення в Україні стрімко зростає. Особливо популярними стали замовлення через інтернет — у соцмережах, на маркетплейсах, у чатах та на спеціалізованих платформах. Але разом із красивими фото та привабливими цінами зростають і ризики для здоров’я споживачів. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Хто має право виготовляти торти на замовлення

За законодавством України, будь-хто, хто виготовляє й продає харчові продукти, у тому числі торти на замовлення, вважається оператором ринку харчових продуктів. І не має значення, чи це кондитерська з вивіскою, чи «домашній кондитер» в Instagram.

Діяльність таких операторів регулюється Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Тобто кондитер, який приймає замовлення онлайн, зобов’язаний:

зареєструвати свою потужність (місце, де виготовляються продукти);

дотримуватися гігієнічних вимог під час приготування, зберігання та транспортування тортів та десертів;

забезпечити холодовий ланцюг, особливо якщо йдеться про торти з кремами, молочними продуктами та іншими швидкопсувними інгредієнтами;

надавати правдиву й повну інформацію про продукт – склад, можливі алергени, строк придатності, умови зберігання;

не використовувати заборонені або неперевірені харчові добавки.

Фактично, «тортик на замовлення з дому» підпадає під ті самі вимоги, що й продукція з офіційної кондитерської.

Що радять споживачам

У Держпродспоживслужбі закликають покупців не вестися лише на гарні фото й відгуки в соцмережах, а перевіряти, у кого саме вони замовляють солодощі.

Фахівці рекомендують:

замовляти торти тільки у зареєстрованих операторів ринку;

перевіряти інформацію про продавця в інтернет-магазині чи на сторінці (назва, контакти, дані ФОП/юрособи);

обов’язково уточнювати склад, особливо якщо є алергії в дитини чи дорослих;

уважно читати інформацію про умови доставки та зберігання – скільки торт може стояти без холодильника, за якої температури його треба зберігати тощо.

Пастка онлайн-платформ

Окремо Держпродспоживслужба попереджає про замовлення на платформах спільного доступу – дошках оголошень, у локальних групах, чатах, де свої послуги пропонують звичайні громадяни, які не є підприємцями та не зареєстровані як оператори ринку харчових продуктів.

У такій ситуації споживач має розуміти: якщо торт, замовлений у приватної особи, спричинить харчове отруєння чи інші проблеми, у Держпродспоживслужби фактично не буде правових інструментів впливу на такого «кондитера». Служба має повноваження перевіряти дотримання вимог законодавства лише щодо суб’єктів господарювання, а не пересічних громадян.

Ці прості кроки можуть убезпечити від серйозних проблем зі здоров’ям після «солодкого» свята.

