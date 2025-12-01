  1. Общество

Как безопасно покупать торты на заказ: советы от специалистов

07:00, 1 декабря 2025
На что следует обращать внимание при онлайн-заказе тортов, чтобы обезопасить себя от рисков для здоровья.
Как безопасно покупать торты на заказ: советы от специалистов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Популярность тортов и других кондитерских изделий на заказ в Украине стремительно растет. Особенно распространенными стали заказы через интернет — в социальных сетях, на маркетплейсах, в чатах и на специализированных платформах. Но вместе с красивыми фото и привлекательными ценами растут и риски для здоровья потребителей. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Кто имеет право изготавливать торты на заказ

По законодательству Украины любой, кто производит и продает пищевые продукты, в том числе торты на заказ, считается оператором рынка пищевых продуктов. И не имеет значения, это кондитерская с вывеской или «домашний кондитер» в Instagram.

Деятельность таких операторов регулируется Законом Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов». То есть кондитер, принимающий заказы онлайн, обязан:

  • зарегистрировать свою мощность (место, где изготавливаются продукты);
  • соблюдать гигиенические требования при приготовлении, хранении и транспортировке тортов и десертов;
  • обеспечивать холодильную цепь, особенно когда речь идет о тортах с кремами, молочными и другими скоропортящимися ингредиентами;
  • предоставлять правдивую и полную информацию о продукте — состав, возможные аллергены, срок годности, условия хранения;
  • не использовать запрещенные или непроверенные пищевые добавки.

Фактически «тортик на заказ из дома» подпадает под те же требования, что и продукция официальной кондитерской.

Что советуют потребителям

В Госпродпотребслужбе призывают покупателей не ориентироваться только на красивые фото и отзывы в соцсетях, а проверять, у кого именно они заказывают сладости.

Специалисты рекомендуют:

  • заказывать торты только у зарегистрированных операторов рынка;
  • проверять информацию о продавце в интернет-магазине или на странице (название, контакты, данные ФЛП/юрлица);
  • обязательно уточнять состав, особенно если у ребенка или взрослых есть аллергии;
  • внимательно читать информацию об условиях доставки и хранения — сколько торт может находиться без холодильника, при какой температуре его нужно хранить и т. д.

Ловушка онлайн-платформ

Отдельно Госпродпотребслужба предупреждает о заказах на платформах совместного доступа — досках объявлений, в локальных группах, чатах, где свои услуги предлагают обычные граждане, не являющиеся предпринимателями и не зарегистрированные как операторы рынка пищевых продуктов.

В такой ситуации потребитель должен понимать: если торт, заказанный у «частного лица», вызовет пищевое отравление или другие проблемы, у Госпродпотребслужбы фактически не будет правовых инструментов воздействия на такого «кондитера». Служба имеет полномочия проверять соблюдение требований законодательства только в отношении субъектов хозяйствования, а не рядовых граждан.

Эти простые шаги могут уберечь от серьезных проблем со здоровьем после «сладкого» праздника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпродпотребслужба продукты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде готовятся обновить правила аренды государственного и коммунального имущества – что предусматривает документ

Как цифровая революция изменит аренду государственного имущества: что обещает новый законопроект.

Исковая давность вернулась: действительно ли суд может «списать» коммунальные долги из-за войны

В Украине восстановили течение сроков исковой давности, и хотя суд может возобновить пропущенные сроки в исключительных случаях, рассчитывать на массовое прощение коммунальных долгов из-за войны не стоит.

Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

Законопроект предлагает предоставить право на бесплатную парковку на специальных местах не только людям с инвалидностью, но и гражданам с временными нарушениями здоровья.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Инвалидность – не пропуск через границу: суд не разрешил мужчине сопровождать жену, нуждающуюся в уходе

Ключевой причиной для отказа стало непредставление справки об отсрочке, без которой военнообязанный не может выехать из Украины в период военного положения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]