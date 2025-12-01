Как безопасно покупать торты на заказ: советы от специалистов
Популярность тортов и других кондитерских изделий на заказ в Украине стремительно растет. Особенно распространенными стали заказы через интернет — в социальных сетях, на маркетплейсах, в чатах и на специализированных платформах. Но вместе с красивыми фото и привлекательными ценами растут и риски для здоровья потребителей. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Кто имеет право изготавливать торты на заказ
По законодательству Украины любой, кто производит и продает пищевые продукты, в том числе торты на заказ, считается оператором рынка пищевых продуктов. И не имеет значения, это кондитерская с вывеской или «домашний кондитер» в Instagram.
Деятельность таких операторов регулируется Законом Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов». То есть кондитер, принимающий заказы онлайн, обязан:
- зарегистрировать свою мощность (место, где изготавливаются продукты);
- соблюдать гигиенические требования при приготовлении, хранении и транспортировке тортов и десертов;
- обеспечивать холодильную цепь, особенно когда речь идет о тортах с кремами, молочными и другими скоропортящимися ингредиентами;
- предоставлять правдивую и полную информацию о продукте — состав, возможные аллергены, срок годности, условия хранения;
- не использовать запрещенные или непроверенные пищевые добавки.
Фактически «тортик на заказ из дома» подпадает под те же требования, что и продукция официальной кондитерской.
Что советуют потребителям
В Госпродпотребслужбе призывают покупателей не ориентироваться только на красивые фото и отзывы в соцсетях, а проверять, у кого именно они заказывают сладости.
Специалисты рекомендуют:
- заказывать торты только у зарегистрированных операторов рынка;
- проверять информацию о продавце в интернет-магазине или на странице (название, контакты, данные ФЛП/юрлица);
- обязательно уточнять состав, особенно если у ребенка или взрослых есть аллергии;
- внимательно читать информацию об условиях доставки и хранения — сколько торт может находиться без холодильника, при какой температуре его нужно хранить и т. д.
Ловушка онлайн-платформ
Отдельно Госпродпотребслужба предупреждает о заказах на платформах совместного доступа — досках объявлений, в локальных группах, чатах, где свои услуги предлагают обычные граждане, не являющиеся предпринимателями и не зарегистрированные как операторы рынка пищевых продуктов.
В такой ситуации потребитель должен понимать: если торт, заказанный у «частного лица», вызовет пищевое отравление или другие проблемы, у Госпродпотребслужбы фактически не будет правовых инструментов воздействия на такого «кондитера». Служба имеет полномочия проверять соблюдение требований законодательства только в отношении субъектов хозяйствования, а не рядовых граждан.
Эти простые шаги могут уберечь от серьезных проблем со здоровьем после «сладкого» праздника.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.