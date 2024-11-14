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Для проверки добропорядочности кандидатов в Высший суд по публично-правовым спорам создадут отдельный Экспертный совет

13:48, 14 ноября 2024
Вместо идеи использовать уже созданный Общественный совет международных экспертов, отбирающий судей ВАКС, авторы законопроекта о Высшем суде по публично-правовым спорам предлагают сформировать отдельный Экспертный совет.
Для проверки добропорядочности кандидатов в Высший суд по публично-правовым спорам создадут отдельный Экспертный совет
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в парламенте зарегистрировали законопроект 12206 по организации конкурса в новый суд, который создадут в Украине – Высший суд по публично-правовым спорам.

Отбирать судей будут по конкурсу, во время которого, как водится, будут проверять добропорядочность при участии международных экспертов. В первом варианте законопроекта о Высшем административном суде, который описывала «Судебно-юридическая газета», предлагалось задействовать уже ныне действующий Общественный совет международных экспертов (ГРМЕ), проверяющий кандидатов в Высший антикоррупционный суд. Недавно Президент подписал закон, которым продлил полномочия ГРМЕ до весны 2026 года.

Впрочем, судя по тексту зарегистрированного 14 ноября в парламенте законопроекта, для проведения конкурса в Высший суд по публично-правовым спорам будет задействован другой отдельно созданный Экспертный совет.

По статусу он будет вспомогательным органом Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), будет способствовать проверке добродетели кандидатов в новый суд, а срок полномочий Экспертного совета будет ограничен тремя годами.

В состав Экспертного совета будут входить не только исключительно «международники», как в ГРМЕ, где все 6 членов – иностранцы.

Так, новый Экспертный совет будут составлять 6 членов, из которых 3 человека будут предложены Советом судей Украины.

Остальные трое будут предложены международными и иностранными организациями. Однако они могут предложить в состав Экспертного совета также и граждан Украины.

Следует отметить, что МВФ в обновленном Меморандуме, где установлен срок до конца декабря 2024 для принятия этого закона, не требовал, чтобы Высший суд по публично-правовым спорам (HPDC) создавался при участии именно ГРМЕ.

Там указано, что этот суд должен создаваться путем конкурса, в ходе которого будут проводиться проверки, которые используются для отбора судей Высшего антикоррупционного суда с привлечением независимых экспертов в оценке добродетели.

«Использование такой модели будет критически важным, поскольку независимость, честность и авторитет этих новых судей позволят им противостоять любому неправомерному влиянию или вмешательству в серьезные дела против государственных органов» - указывает МВФ.

Аналогично и Еврокомиссия в своих рекомендациях, изложенных в Отчете по поводу прогресса Украины на пути вступления в ЕС, не требует именно модели ГРМЕ для проверки добродетели кандидатов. «Создать новый суд для рассмотрения административных дел с участием национальных государственных органов по прозрачной и основанной на заслугах процедуре отбора судей с привлечением независимых экспертов» - отмечено в задачах для Украины на 2025 год.

Законопроект предусматривает, что ВККС в течение 3 дней со дня получения списков предложенных кандидатов в состав Экспертного совета принимает решение о назначении его состава.

Членом Экспертного совета может быть гражданин Украины или иностранец, который:

1) на день назначения достиг 35 лет;

2) имеет высшее юридическое образование степени магистра, полученное в Украине, и/или высшее юридическое образование соответствующей степени, полученное за границей;

3) имеет стаж профессиональной деятельности в области права не менее 5 лет;

4) обладает высокими моральными качествами и безупречной деловой репутацией;

5) является юристом с признанным уровнем компетентности;

6) соответствует критерию политической нейтральности.

Экспертный совет начинает работу, при условии назначения не менее 4 членов Экспертного совета, из которых 2 предложены международными и иностранными организациями.

Заседание полномочное, если на нем присутствуют по меньшей мере 4 члена.

Решение Экспертного совета принято, если за него проголосовали не менее 4 членов Экспертного совета. При этом в законопроекте отсутствует требование, что определенная часть этих членов должна быть именно «международниками». То есть для решения будет достаточно, например, 3 голосов членов от ССУ и одного «международника».

Если в связи с одинаковым количеством голосов «за» и «против» Экспертный совет не может принять решение, проводится повторное голосование. В случае одинакового количества голосов за и против во время повторного голосования голоса 3 членов Экспертного совета от международников являются решающими.

Также предполагается, что по инициативе не менее 3 членов Экспертного совета вопрос соответствия любого кандидата на должность судьи Высшего суда по публично-правовым спорам критерия добродетели рассматривается на специальном совместном заседании ВККС и Экспертного совета.

Решение о соответствии такого кандидата этому критерию принимается более от общего состава ВККС и Экспертного совета, при условии, что за него проголосовали не менее половины членов Экспертного совета, из которых по крайней мере 2 предложены международными и иностранными организациями. В случае непринятия такого решения кандидат считается прекратившим участие в конкурсе. Такое специальное совместное заседание проводится не позднее 45 дня со дня объявления результатов квалификационного экзамена и предшествует утверждению ВККС рейтинга кандидатов на должность судьи Высшего суда по публично-правовым спорам.

После истечения 3 лет, отведенных для работы в Украине Экспертного совета, ее в этой роли заменит Общественный совет добропорядочности.

Для осуществления своих полномочий членам Экспертного совета предоставляется право безвозмездного и полного доступа к открытым государственным реестрам, судейским досье (досье кандидатов на должность судьи).

Отметим, что процедура создания нового суда будет зависеть от принятия другого закона, предложенного парламентом Президентом.

«Предложить Президенту Украины внести в установленном порядке проект закона Украины о создании Высшего суда по публично-правовым спорам» - отмечено в законопроекте.

Конкурс на должности судей Высшего суда по публично-правовым спорам объявляется и проводится ВККС в течение 18 месяцев со дня вступления в силу закона о создании Высшего суда по публично-правовым спорам.

Этот суд начинает работу при условии назначения не менее 32, в том числе не менее 9 из которых должны быть судьями Апелляционной палаты.

Автор: Наталя Мамченко

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Для проверки добропорядочности кандидатов в Высший суд по публично-правовым спорам создадут отдельный Экспертный совет

Вместо идеи использовать уже созданный Общественный совет международных экспертов, отбирающий судей ВАКС, авторы законопроекта о Высшем суде по публично-правовым спорам предлагают сформировать отдельный Экспертный совет.

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