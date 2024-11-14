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Пользователи iPhone могут пользоваться чат-ботом на основе ИИ Gemini от Google

20:53, 14 ноября 2024
Владельцам iPhone доступны все те же функции, что и в Google.
Пользователи iPhone могут пользоваться чат-ботом на основе ИИ Gemini от Google
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Пользователи iPhone теперь могут пользоваться чат-ботом с искусственным интеллектом Gemini, разработанным Google. Его уже можно скачать в App Store.

Владельцам iPhone доступны все те же функции, что и в Google.

В частности, можно взаимодействовать с Gemini через чат (имеется поддержка украинского языка).

Искусственный интеллект может создавать изображения, анализировать фотографии и многое другое.

Еще пользователи iPhone получили функцию Gemini Live, которая до этого была доступна только на Android-устройствах. Пока голосовой ассистент не поддерживает украинский, но с ним можно пообщаться на английском.

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Google искусственный интеллект ИИ

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