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Денис Шмыгаль предложил создать Оперативную группу по восстановлению и Совещательную группу при Агентстве восстановления

13:40, 14 ноября 2024
Премьер предложил партнерам усилить направление восстановления путем создания Оперативной группы по восстановлению и Совещательной группы при Агентстве восстановления.
Денис Шмыгаль предложил создать Оперативную группу по восстановлению и Совещательную группу при Агентстве восстановления
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил партнерам создать Оперативную группу по восстановлению в рамках Украинской платформы доноров и Совещательную группу при Агентстве восстановления.

«С начала работы Украинской платформы доноров одним из ее приоритетных направлений является восстановление. Сегодня предложил партнерам усилить это направление путем создания Оперативной группы по восстановлению и Совещательной группы при Агентстве восстановления, которые будут способствовать координации и конкретизации проектов восстановления», - отметил Премьер.

По словам Дениса Шмыгаля, целью работы Оперативной группы по восстановлению станет создание «единого окна» для обмена информацией о насущных потребностях отстройки и восстановления, инфраструктурных проектах на региональном уровне и приоритетных секторальных проектах.

Он отметил, что работа группы будет включать регулярные встречи с участием вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины, соответствующих министерств, специальных посланников по вопросам восстановления, членов Платформы и других ключевых заинтересованных сторон.

«Также для усиления экспертизы и координации на операционном уровне создаем Совещательную группу при Агентстве восстановления, которая будет работать в Киеве. Эта группа должна сосредоточиться на практической реализации проектов и максимально эффективном использовании ресурсов, что поможет направить их максимально эффективно и прозрачно для достижения результатов в кратчайшие сроки», - отметил он.

Также, помимо прочего, Денис Шмыгаль заявил, что необходимо усилить сотрудничество на региональном уровне.

«Имеем примеры эффективности патроната над конкретным регионом. Призвал партнеров активно приобщаться к этому формату сотрудничества.

Учитывая масштабность задач, мы также работаем над созданием коалиций. И здесь важной является координация коалиций со стороны соответствующих спецпредставителей по восстановлению», - добавил он.

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правительство Денис Шмыгаль

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