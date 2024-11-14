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Денис Шмигаль запропонував створити Оперативну групу з відновлення та Дорадчу групу при Агентстві відновлення

13:40, 14 листопада 2024
Прем'єр запропонував партнерам посилити напрямок відновлення шляхом створення Оперативної групи з відновлення та Дорадчої групи при Агентстві відновлення.
Денис Шмигаль запропонував створити Оперативну групу з відновлення та Дорадчу групу при Агентстві відновлення
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував партнерам створити Оперативну групу з відновлення в рамках Української платформи донорів і Дорадчу групу при Агентстві відновлення.

«Від початку роботи Української платформи донорів одним з її пріоритетних напрямків є відновлення. Сьогодні запропонував партнерам посилити цей напрямок шляхом створення Оперативної групи з відновлення та Дорадчої групи при Агентстві відновлення, які сприятимуть координації та конкретизації проєктів відновлення», - зазначив Прем’єр.

За словами Дениса Шмигаля, метою роботи Оперативної групи з відновлення стане створення «єдиного вікна» для обміну інформацією про нагальні потреби відбудови та відновлення, інфраструктурні проєкти на регіональному рівні та пріоритетні секторальні проєкти.

Він зауважив, що робота групи включатиме регулярні зустрічі за участю віцепрем’єр-міністра з питань відновлення України, відповідних міністерств, спеціальних посланників з питань відновлення, членів Платформи та інших ключових зацікавлених сторін.

«Також для посилення експертизи та координації на операційному рівні створюємо Дорадчу групу при Агентстві відновлення, яка працюватиме в Києві. Ця група має зосередитися на практичній реалізації проєктів та максимально ефективному використанні ресурсів, що допоможе спрямувати їх максимально ефективно та прозоро для досягнення результатів у найкоротші терміни», - зауважив він.

Також, серед іншого, Денис Шмигаль заявив, що необхідно посилити співпрацю на регіональному рівні.

«Маємо приклади ефективності патронату над конкретним регіоном. Закликав партнерів активно долучатися до цього формату співробітництва.

З огляду на масштабність завдань, ми також працюємо над створенням коаліцій. І тут важливою є координація коаліцій з боку відповідних спецпредставників з відновлення», - додав він.

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уряд Денис Шмигаль

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