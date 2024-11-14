У Київській області виявили незаконні звалища небезпечних відходів, фото

Експертиза встановила, що понад 7000 кв. м земель забруднені шкідливими речовинами.

Фото: Київська обласна прокуратура

У Київській області викрили злочинну групу, яка організувала незаконні звалища небезпечних відходів, повідомляє Київська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що підозрювані з 2021 року по липень 2024 року під виглядом надання послуг з вивезення та утилізації відходів незаконно вивозили небезпечні відходи на три земельні ділянки у селах на Київщині.

Фірми, від імені яких надавали послуги підозрювані, не малі ні ліцензій, ні устаткування, необхідного для утилізації таких відходів. Батарейки, лампи, шприци, небезпечні рідини просто звозили на ділянку, замість утилізації.

Згідно висновків експертиз забруднено земельні ділянки загальною площею понад 7000 кв метрів шкідливими для здоров’я людей та довкілля речовинами - міддю, хромом, цинком, сурмою, фосфором, молібденом, нікелем та свинцем.

Збитки від забруднення територій перевищують 9,3 мільйона гривень.

Організатор та п’ятеро учасників групи отримали підозру у забрудненні земель шкідливими речовинами, що призвело до серйозних наслідків для здоров’я людей та довкілля.

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