В Киевской области обнаружены незаконные свалки опасных отходов, фото

Экспертиза установила, что более 7000 кв. м. земель загрязнены вредными веществами.

В Киевской области разоблачена преступная группа, которая организовала незаконные свалки опасных отходов, сообщает Офис Генпрокурора.

Следствие установило, что подозреваемые с 2021 по июль 2024 под видом предоставления услуг по вывозу и утилизации отходов незаконно вывозили опасные отходы на три земельных участка в селах Киевской области.

Фирмы, от имени которых оказывали услуги подозреваемые, не имели ни лицензий, ни оборудования, необходимого для утилизации таких отходов. Батарейки, лампы, шприцы, опасные жидкости просто свозили на участок вместо утилизации.

Согласно выводам экспертиз, загрязнены земельные участки общей площадью более 7000 кв метров вредными для здоровья людей и окружающей среды веществами - медью, хромом, цинком, сурьмой, фосфором, молибденом, никелем и свинцом.

Ущерб от загрязнения территорий превышает 9,3 миллиона гривен.

Организатор и пятеро участников группы получили подозрение в загрязнении земель вредными веществами, что привело к серьезным последствиям для здоровья людей и окружающей среды.

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