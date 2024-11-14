Будущий госсекретарь при Трампе пообещал работать над достижением мира с позиции силы

Потенциальный госсекретарь Марк Рубио заявил, что будет добиваться мира силой и ставить интересы США превыше всего.

Марко Рубио, предложенный Дональдом Трампом на должность госсекретаря США, заявил, что намерен обеспечивать мир с позиции силы и ставить интересы Соединенных Штатов на первый план. Об этом он написал в соцсети Х.

Также он выразил благодарность Трампу за оказанное доверие.

"В должности государственного секретаря я буду работать каждый день, чтобы реализовать его внешнеполитическую повестку дня. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир с позиции силы и всегда будем ставить интересы американцев и Америки превыше всего", — отметил он.

Будущий госсекретарь США добавил, что ожидает поддержки в сенате США, где должны утвердить его на новой должности.

Напомним, что Дональд Трамп выдвинул Марко Рубио на должность госсекретаря США.

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