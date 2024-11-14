Дональд Трамп выдвинул Марко Рубио на должность госсекретаря США

Марко Рубио станет госсекретарем в администрации Дональда Трампа.

Сенатор от штата Флорида Марко Рубио станет государственным секретарем США в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщили в штабе Трампа в соцсети X.

Утверждение государственного секретаря в США проходит через Конгресс.

«Я буду работать каждый день, чтобы реализовать его внешнеполитическую повестку. Под руководством президента Трампа мы будем всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего. Я с нетерпением жду возможности заручиться поддержкой моих коллег в Сенате США, чтобы у президента была своя команда по национальной безопасности и внешней политике, когда он вступит в должность 20 января», - написал Рубио в соцсети X.

Напомним, госсекретарем США при администрации президента Джо Байдена является Энтони Блинкен.

Что известно о Марко Рубио

В 28 лет Марко Рубио был избран в Палату представителей Флориды. Его переизбирали в 2002, 2004 и 2006 годах. А в ноябре 2006 молодого политика избрали спикером.

В 2010 году Марко Рубио стал одним из самых молодых сенаторов США.

Летом 2012 года его рассматривали как возможного кандидата в вице-президенты вместе с кандидатом в президенты Миттом Ромни. Но впоследствии Ромни выбрал для своей кампании Пола Райана.

В том же 2012 году Марко Рубио вошел в сотню самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выбрал конгрессмена Мэтта Гетца генеральным прокурором США.

Добавим, Трамп назначит министром внутренней безопасности губернатора Южной Дакоты.

Кроме того, Дональд Трамп избрал экс-директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа новым главой ЦРУ.

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