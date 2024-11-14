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Дональд Трамп выбрал конгрессмена Мэтта Гетца генеральным прокурором США

08:03, 14 ноября 2024
Трамп определился с Генпрокурором США
Дональд Трамп выбрал конгрессмена Мэтта Гетца генеральным прокурором США
Фото: bloomberg.com
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Избранный президент Дональд Трамп выбрал в качестве Генерального прокурора члена Палаты представителей от Флориды Мэтта Гетца.

Отметим, что генпрокурор в США является главой министерства юстиции.

Если он будет утвержден контролируемым Республиканской партией Сенатом, Гетц возглавит Министерство юстиции после того, как Трамп будет приведен к присяге на второй срок в январе.

Трамп впервые объявил о своей номинации в посте на Truth Social, заявив, что Гетц «отличился в Конгрессе своим вниманием к достижению крайне необходимой реформы в Министерстве юстиции».

В своем заявлении на Truth Social Трамп похвалил Гетца за его опыт работы в Судебном комитете Палаты представителей, где, по его словам, Гетц «сыграл ключевую роль» в разоблачении того, что Трамп описал как «тревожную и системную правительственную коррупцию».

Ранее сообщалось, что Джон Тун станет лидером Сената от республиканцев.

Добавим, Трамп назначит министром внутренней безопасности губернатора Южной Дакоты.

Кроме того, Дональд Трамп избрал экс-директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа новым главой ЦРУ.

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США

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