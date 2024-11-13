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Трамп назначит министром внутренней безопасности губернатора Южной Дакоты — полный список ключевых назначений

09:07, 13 ноября 2024
Дональд Трамп объявил о ряде будущих назначений своей команды.
Трамп назначит министром внутренней безопасности губернатора Южной Дакоты — полный список ключевых назначений
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о ряде будущих назначений. Об этом сообщила посол Оксана Маркарова в Фейсбуке.

В частности, Трамп назначит заместителем руководителя аппарата Белого дома по политическим вопросам Стивена Миллера. Маркарова отметила, что в 2017-21 годах Миллер был старшим советником Трампа, а в новой администрации он будет играть ведущую роль в реализации иммиграционной программы.

Советником по национальной безопасности США может стать Майк Уолтц. Это полковник Национальной гвардии США в отставке. Также был советником Трампа по нацбезопасности.

"Служил в армии США более 24 лет. Выполнял боевые задания в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. С 2018 года избран в Палату представителей США. Недавно выпустил крутую книгу Hard Truth: think and lead like a green beret", - отметила посол.

Министром обороны Трамп хочет назначить Пита Гегсета – один из ведущих ежедневной утренней новостной программы Fox & Friends на Fox News.

"Автор бестселлера Battle for the American Mind (июнь 2022). Бывший офицер Национальной гвардии, служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо. Имеет две бронзовые звезды и нагрудный знак. Боевой пехотинец" за пребывание в Ираке и Афганистане. Возглавлял правозащитную ветеранскую организацию Concerned Veterans for America", - рассказала Маркарова.

Министром государственной безопасности может стать губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноем.

Постоянным представителем США при ООН Трамп рассматривает кандидатуру конгрессмена от 21 округа шт. Нью-Йорк Элиз Стефаник. С 2021 года является председателем Республиканской конференции Палаты представителей (четвертая по рейтингу должность республиканцев в Палате представителей).

Спецуполномоченным по безопасности границ США и реализации миграционной политики рассматривается Томас Гомен. Он работал исполняющим обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США (2017-18гг.).

"Занимал высокие должности в Управлении по иммиграции и таможенному контролю как во времена (Барака – ИФ-У) Обамы, так и Трампа", – отметила Маркарова.

Агентство по охране окружающей среды может возглавить экс-конгрессмен Палаты представителей США от штата Нью-Йорк с 2015 по январь 2023 года Ли Зельдин.

Специальным посланником с Ближнего Востока может стать американский инвестор в недвижимость, арендодатель и основатель Witkoff Group Стивен Виткофф.

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Дональд Трамп

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