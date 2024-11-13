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Трамп призначить міністеркою внутрішньої безпеки губернаторку Південної Дакоти — повний список ключових призначень

09:07, 13 листопада 2024
Дональд Трамп оголосив про низку майбутніх призначень своєї команди.
Трамп призначить міністеркою внутрішньої безпеки губернаторку Південної Дакоти — повний список ключових призначень
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Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про низку майбутніх призначень. Про це повідомила посол Оксана Маркарова у Фейсбук.

Зокрема, Трамп призначить заступником керівника апарату Білого дому з політичних питань Стівена Міллера. Маркарова зазначила, що у 2017-21 роках Міллер був старшим радником Трампа, а в новій адміністрації він відіграватиме провідну роль у реалізації імміграційної програми.

Радником з питань національної безпеки США може стати Майк Волтц. Це полковник Національної гвардії США у відставці. Також був радником Трампа з питань нацбезпеки.

"Служив в армії США понад 24 роки. Виконував бойові завдання в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці. З 2018 року обраний до Палати представників США. Нещодавно випустив круту книгу Hard Truth: think and lead like a green beret", - зазначила посол.

Міністром оборони Трамп хоче призначити Піта Гегсета - один із ведучих щоденної ранкової новинної програми Fox & Friends на Fox News.

"Автор бестселера Battle for the American Mind (червень 2022). Колишній офіцер Національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Має дві бронзові зірки та нагрудний знак. Бойовий піхотинець" за перебування в Іраку та Афганістані. Очолював правозахисну ветеранську організацію Concerned Veterans for America", - розповіла Маркарова.

Міністром державної безпеки може стати губернатор штату Південна Дакота Крісті Ноєм.

Постійним представником США при ООН Трамп розглядає кандидатуру конгресмена від 21-го округу шт. Нью-Йорк Еліз Стефанік. З 2021 року є головою Республіканської конференції Палати представників (четверта за рейтингом посада республіканців у Палаті представників).

Спецуповноваженим з безпеки кордонів США та втілення міграційної політики розглядається Томас Гомен. Він працював виконувачем обов'язків директора Імміграційної та митної служби США (2017-18р.).

"Обіймав високі посади в Управлінні з імміграції та митного контролю як за часів (Барака - ІФ-У) Обами, так і Трампа", - зазначила Маркарова.

Агентство з охорони довкілля може очолити ексконгресмен Палати представників США від штату Нью-Йорк з 2015 до січня 2023 року Лі Зельдін.

Спеціальним посланником з Близького Сходу може стати американський інвестор у нерухомість, орендодавець і засновник Witkoff Group Стівен Віткофф.

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Дональд Трамп

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