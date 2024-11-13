Дональд Трамп избрал экс-директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа новым главой ЦРУ

Дональд Трамп заявил, что избрал кандидатуру бывшего директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления.
Рэтклифф занимал должность директора Национальной разведки в конце его первого срока президентства.
"Рад сообщить, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф занимает должность директора ЦРУ. Он всегда был борцом за правду и честность с американским народом", – заявил Трамп в соцсети Truth Social.
Напомним, что Трамп назначил главой Пентагона ветерана и лицо Fox News Пита Хегсета.
Илон Маск возглавил Департамент эффективности правительства в администрации Трампа, который проверит федеральных чиновников.
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