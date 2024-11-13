Дональд Трамп обрав ексдиректора Національної розвідки Джона Реткліффа новим главою ЦРУ

Дональд Трамп заявив, що обрав кандидатуру колишнього директора Національної розвідки Джона Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління.
Реткліфф обіймав посаду директора Національної розвідки в кінці його першого терміну президентства.
"Радий повідомити, що колишній директор Національної розвідки Джон Реткліфф обійме посаду директора ЦРУ. Він завжди був борцем за правду і чесність з американським народом", – заявив Трамп у соцмережі Truth Social.
Нагадаємо, що Трамп призначив очільником Пентагону ветерана та обличчя Fox News Піта Хегсета.
Також Ілон Маск очолив Департамент ефективності уряду в адміністрації Трампа, який перевірить федеральних чиновників.
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