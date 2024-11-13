Ілон Маск очолив Департамент ефективності уряду в адміністрації Трампа, який перевірить федеральних чиновників

Ілон Маск очолить новостворений Департамент ефективності уряду (DOGE), який займеться скороченням федерального уряду, оголосив обраний президент США Дональд Трамп.
Він працюватиме з колишнім кандидатом у президенти від Республіканської партії Вівеком Рамасвамі.
Абревіатура DOGE - це посилання на улюблену криптовалюту Маска, dogecoin. Трамп сказав у своїй заяві, що Маск та Рамасвамі працюватимуть за межами уряду, щоб запропонувати Білому дому «поради та рекомендації».
Трамп додав, що організація співпрацюватиме з Управлінням бюджету, щоб «проводити великомасштабну структурну реформу та створювати підприємницький підхід до уряду, ніколи раніше не бачений».
«Вони працюватимуть разом, щоб звільнити нашу економіку та зробити уряд США підзвітним» - сказав Трамп.
Дональд Трамп зазначив у своїй заяві, що вони «прокладуть шлях для моєї адміністрації до ліквідації урядової бюрократії, скорочення надлишкових правил, скорочення марнотратних витрат та реструктуризації федеральних агентств».
Автор: Наталя Мамченко
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