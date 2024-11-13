Ілон Маск очолив Департамент ефективності уряду в адміністрації Трампа, який перевірить федеральних чиновників

Новий орган, Департамент ефективності уряду – DOGE – під керівництвом Ілона Маска, проаналізує, чим займаються чиновники, які залишаються на посадах роками.

Ілон Маск очолить новостворений Департамент ефективності уряду (DOGE), який займеться скороченням федерального уряду, оголосив обраний президент США Дональд Трамп.

Він працюватиме з колишнім кандидатом у президенти від Республіканської партії Вівеком Рамасвамі.

Абревіатура DOGE - це посилання на улюблену криптовалюту Маска, dogecoin. Трамп сказав у своїй заяві, що Маск та Рамасвамі працюватимуть за межами уряду, щоб запропонувати Білому дому «поради та рекомендації».

Трамп додав, що організація співпрацюватиме з Управлінням бюджету, щоб «проводити великомасштабну структурну реформу та створювати підприємницький підхід до уряду, ніколи раніше не бачений».

«Вони працюватимуть разом, щоб звільнити нашу економіку та зробити уряд США підзвітним» - сказав Трамп.

Дональд Трамп зазначив у своїй заяві, що вони «прокладуть шлях для моєї адміністрації до ліквідації урядової бюрократії, скорочення надлишкових правил, скорочення марнотратних витрат та реструктуризації федеральних агентств».

Автор: Наталя Мамченко

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