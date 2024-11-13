Илон Маск возглавил Департамент эффективности правительства в администрации Трампа, который проверит федеральных чиновников

Илон Маск возглавит новосозданный «Департамент эффективности правительства» (DOGE), который займется сокращением федерального правительства, объявил избранный президент США Дональд Трамп.
Он будет работать с бывшим кандидатом в президенты от Республиканской партии Вивеком Рамасвами.
Аббревиатура DOGE - это отсылка к любимой криптовалюте Маска, dogecoin. Трамп сказал в своем заявлении, что Маск и Рамасвами будут работать за пределами правительства, чтобы предложить Белому дому «советы и рекомендации».
Трамп добавил, что организация будет сотрудничать с Управлением по бюджету, чтобы «проводить крупномасштабную структурную реформу и создавать предпринимательский подход к правительству, никогда ранее не виденный».
«Они будут работать вместе, чтобы освободить нашу экономику и сделать правительство США подотчетным» - сказал Трамп.
Дональд Трамп отметил в своем заявлении, что они «проложат путь для моей администрации к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, сокращению расточительным расходов и реструктуризации федеральных агентств.
Автор: Наталья Мамченко
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