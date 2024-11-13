Илон Маск возглавил Департамент эффективности правительства в администрации Трампа, который проверит федеральных чиновников

Новый орган, Департамент эффективности правительства - DOGE - под руководством Илона Маска, проанализирует, чем занимаются чиновники, которые остаются при должностях годами.

Илон Маск возглавит новосозданный «Департамент эффективности правительства» (DOGE), который займется сокращением федерального правительства, объявил избранный президент США Дональд Трамп.

Он будет работать с бывшим кандидатом в президенты от Республиканской партии Вивеком Рамасвами.

Аббревиатура DOGE - это отсылка к любимой криптовалюте Маска, dogecoin. Трамп сказал в своем заявлении, что Маск и Рамасвами будут работать за пределами правительства, чтобы предложить Белому дому «советы и рекомендации».

Трамп добавил, что организация будет сотрудничать с Управлением по бюджету, чтобы «проводить крупномасштабную структурную реформу и создавать предпринимательский подход к правительству, никогда ранее не виденный».

«Они будут работать вместе, чтобы освободить нашу экономику и сделать правительство США подотчетным» - сказал Трамп.

Дональд Трамп отметил в своем заявлении, что они «проложат путь для моей администрации к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных правил, сокращению расточительным расходов и реструктуризации федеральных агентств.

Автор: Наталья Мамченко

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