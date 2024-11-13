На Николаевщине судили мужчину, который снимал военные вертолеты

В Николаевской области судили россиянина за съемку военных вертолетов и оправдание агрессии РФ.

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В Николаевской области гражданина России приговорили к пяти годам лишения свободы за съемку военных вертолетов ВСУ и пропаганду вооруженной агрессии России. Приговор Николаевского районного суда Николаевской области по делу № 945/500/23 опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

В июле 2022 года, находясь на даче в селе Новая Богдановка, мужчина снял на мобильный телефон видео полета двух украинских военных вертолетов на побережье Днепробугского лимана. Позже он распространил это видео через Telegram.

В течение нескольких месяцев обвиняемый оправдывал агрессию России против Украины в чатах Telegram, выражая сепаратистские взгляды и заявляя о своей поддержке РФ. Он также выражал надежду на поднятие российского триколора на собственном дачном флагштоке.

3 ноября 2022 года правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого, прекратив его преступную деятельность. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и выразил раскаяние.

Суд признал его виновным по статьям, связанным с оправданием агрессии и нарушением законов Украины, и приговорил к пяти годам лишения свободы. Сразу после оглашения приговора мужчину арестовали в зале суда и поместили под стражу.

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