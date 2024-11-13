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На Миколаївщині судили чоловіка, який знімав військові гелікоптери

21:57, 13 листопада 2024
У Миколаївській області судили росіянина за зйомку військових гелікоптерів та виправдання агресії РФ.
На Миколаївщині судили чоловіка, який знімав військові гелікоптери
Фото ілюстративне
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У Миколаївській області громадянина Росії засудили до п'яти років позбавлення волі за зйомку військових гелікоптерів ЗСУ та пропаганду збройної агресії Росії. Вирок Миколаївського районного суду Миколаївської області у справі № 945/500/23 опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У липні 2022 року, перебуваючи на дачі в селі Нова Богданівка, чоловік зняв на мобільний телефон відео польоту двох українських військових гелікоптерів на узбережжі Дніпробузького лиману. Пізніше він поширив це відео через Telegram.

Протягом кількох місяців обвинувачений виправдовував агресію Росії проти України в чатах Telegram, висловлюючи сепаратистські погляди та заявляючи про свою підтримку РФ. Він також висловлював надію на підняття російського триколору на власному дачному флагштоку.

3 листопада 2022 року правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного, припинивши його злочинну діяльність. Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та висловив каяття.

Суд визнав його винним за статтями, пов'язаними з виправданням агресії і порушенням законів України, та засудив до п'яти років позбавлення волі. Одразу після оголошення вироку чоловіка заарештували в залі суду та помістили під варту.

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суд ЗСУ Миколаїв

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