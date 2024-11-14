У Києві затримали молодика, який будучи в нетверезому стані запустив феєрверк

Киянина підозрюють у хуліганстві за запуск феєрверка.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Про підозру повідомлено 23-річному жителю Київщини у хуліганстві після того, як він 12 листопада 2024 року запустив феєрверк у Святошинському районі Києва. Подія сталася близько 19:30 на території незавершеного будівництва на вулиці Академіка Єфремова.

Як повідомила Київська міська прокуратура, підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знайшов упаковку піротехнічних засобів у сміттєвих баках і вирішив їх використати. Його дії порушили заборону на використання піротехніки під час воєнного стану та викликали стурбованість серед мешканців сусідніх будинків.

Молодикові оголошено підозру за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), що передбачає покарання до 5 років обмеження волі.

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