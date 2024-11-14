В Киеве задержали молодого человека, который будучи в нетрезвом состоянии запустил фейерверк

Киевлянина подозревают в хулиганстве за запуск фейерверка.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

О подозрении сообщено 23-летнему жителю Киевщины в хулиганстве после того, как он 12 ноября 2024 года запустил фейерверк в Святошинском районе Киева. Происшествие произошло около 19:30 на территории незавершенного строительства на улице Академика Ефремова.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нашел упаковку пиротехнических средств в мусорных баках и решил их использовать. Его действия нарушили запрет на использование пиротехники во время военного положения и вызвали обеспокоенность среди жителей соседних домов.

Молодому человеку объявлено подозрение по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), что предусматривает наказание до 5 лет ограничения свободы.

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