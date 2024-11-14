Дональд Трамп обрав конгресмена Метта Гетца генеральним прокурором США

Трамп визначився із Генпрокурором США

Фото: bloomberg.com

Обраний президент Дональд Трамп вибрав в якості Генерального прокурора члена Палати представників від Флориди Метта Гетца.

Зазначимо, що генпрокурор у США є головою міністерства юстиції.

Якщо його буде затверджено контрольованим Республіканською партією Сенатом, Гетц очолить Міністерство юстиції після того, як Трамп буде приведений до присяги на другий термін у січні.

Трамп вперше оголосив про свою номінацію у пості на Truth Social, заявивши, що Гетц «відзначився у Конгресі своєю увагою до досягнення вкрай необхідної реформи у Міністерстві юстиції».

У своїй заяві на Truth Social Трамп похвалив Гетца за його досвід роботи в Судовому комітеті Палати представників, де, за його словами, Гетц «відіграв ключову роль» у викритті того, що Трамп описав як «тривожну та системну урядову корупцію».

Раніше ми писали, що Джон Тун стане лідером Сенату від республіканців.

Додамо, Трамп призначить міністеркою внутрішньої безпеки губернаторку Південної Дакоти.

Крім того, Дональд Трамп обрав ексдиректора Національної розвідки Джона Реткліффа новим главою ЦРУ.

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