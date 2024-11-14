Практика судів
  1. У світі

Дональд Трамп висунув Марко Рубіо на посаду держсекретаря США

08:21, 14 листопада 2024
Марко Рубіо стане держсекретарем в адміністрації Дональда Трампа.
Дональд Трамп висунув Марко Рубіо на посаду держсекретаря США
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сенатор від штату Флорида Марко Рубіо стане державним секретарем США в адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомили в штабі Трампа у соцмережі X.

Затвердження державного секретаря у США відбувається через Конгрес.

«Я працюватиму щодня, щоб реалізувати його зовнішньополітичний порядок денний. Під керівництвом президента Трампа ми завжди ставитимемо інтереси американців та Америки понад усе. Я з нетерпінням чекаю на можливість заручитися підтримкою моїх колег у Сенаті США, щоб у президента була своя команда з національної безпеки та зовнішньої політики, коли він вступить на посаду 20 січня», - написав Рубіо в соцмережі X.

Нагадаємо, наразі держсекретарем США при адміністрації президента Джо Байдена є Ентоні Блінкен.

Що відомо про Марко Рубіо

У 28 років Марко Рубіо був обраний до Палати представників Флориди. Його переобирали у 2002, 2004 і 2006 роках. А у листопаді 2006-го молодого політика обрали спікером.

У 2010 році Марко Рубіо став одним з наймолодших сенаторів США.

Улітку 2012 року його розглядали як можливого кандидата у віцепрезиденти разом з кандидатом у президенти Міттом Ромні. Але згодом Ромні обрав для своєї кампанії Пола Раяна.

Того ж 2012 року Марко Рубіо увійшов до сотні найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.  

Раніше ми писали, що Дональд Трамп обрав конгресмена Метта Гетца генеральним прокурором США.

Додамо, Трамп призначить міністеркою внутрішньої безпеки губернаторку Південної Дакоти.

Крім того, Дональд Трамп обрав ексдиректора Національної розвідки Джона Реткліффа новим главою ЦРУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Працюючим прокурорам можуть припинити виплату пенсій за вислугу років і пенсії по інвалідності

Хоча практика отримання одночасно і зарплати, і пенсії є не лише у прокурорів, позбавити пенсії за вислугу років пропонується саме працюючих прокурорів.

Кабмін зареєстрував в Раді законопроект про розширення можливостей Бюро економічної безпеки

На письмову вимогу БЕБ страховики повинні будуть розкривати інформацію, що становить таємницю страхування.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо захисту громадських активістів від наклепів щодо невиконання ними військового обов’язку

Законопроект спрямований на протидію спробам посіяти недовіру у суспільстві до громадських активістів шляхом поширення інформації про начебто ухилення ними від військового обов’язку.

Дональд Трамп готується призначити спецпредставника для України – Fox News

Як повідомляє Fox News, спецпредставник Дональда Трампа буде займатися організацією мирних переговорів.

64% українців підтримують підвищення військового збору і 44% вважають корисним закон про мобілізацію – результати опитування

Більшість опитаних підтримує підвищення військового збору та корисність закону про мобілізацію – результати опитування, проведеного за фінансової підтримки Агентства уряду США.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Дашутін
    Ігор Дашутін
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ольга Кашпур
    Ольга Кашпур
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді