Дональд Трамп висунув Марко Рубіо на посаду держсекретаря США

Марко Рубіо стане держсекретарем в адміністрації Дональда Трампа.

Сенатор від штату Флорида Марко Рубіо стане державним секретарем США в адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомили в штабі Трампа у соцмережі X.

Затвердження державного секретаря у США відбувається через Конгрес.

«Я працюватиму щодня, щоб реалізувати його зовнішньополітичний порядок денний. Під керівництвом президента Трампа ми завжди ставитимемо інтереси американців та Америки понад усе. Я з нетерпінням чекаю на можливість заручитися підтримкою моїх колег у Сенаті США, щоб у президента була своя команда з національної безпеки та зовнішньої політики, коли він вступить на посаду 20 січня», - написав Рубіо в соцмережі X.

Нагадаємо, наразі держсекретарем США при адміністрації президента Джо Байдена є Ентоні Блінкен.

Що відомо про Марко Рубіо

У 28 років Марко Рубіо був обраний до Палати представників Флориди. Його переобирали у 2002, 2004 і 2006 роках. А у листопаді 2006-го молодого політика обрали спікером.

У 2010 році Марко Рубіо став одним з наймолодших сенаторів США.

Улітку 2012 року його розглядали як можливого кандидата у віцепрезиденти разом з кандидатом у президенти Міттом Ромні. Але згодом Ромні обрав для своєї кампанії Пола Раяна.

Того ж 2012 року Марко Рубіо увійшов до сотні найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп обрав конгресмена Метта Гетца генеральним прокурором США.

Додамо, Трамп призначить міністеркою внутрішньої безпеки губернаторку Південної Дакоти.

Крім того, Дональд Трамп обрав ексдиректора Національної розвідки Джона Реткліффа новим главою ЦРУ.

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