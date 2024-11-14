За 10 месяцев 2024 года ВСП уволил 241 судью

212 судей были уволены по общим обстоятельствам, 9 судей - в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию и 29 судей - по особым обстоятельствам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия принял решение об увольнении 241 судьи в течение десяти месяцев 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

По общим обстоятельствам уволено 212 судей, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 203 судей, из которых:

122 судьи местных судов;

56 судей апелляционных судов;

6 судей Верховного Суда;

7 судей Высшего административного суда Украины;

3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;

9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 9 судей местных судов.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволено 29 судей, а именно:

за совершение существенного дисциплинарного проступка – 23;

на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины - 6.

Ранее сообщалось, что судья Верховного Суда Алла Олейник уволилась в отставку.

Кроме того, судья Верховного Суда Александр Прокопенко уволился в отставку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.