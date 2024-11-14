За 10 месяцев 2024 года ВСП уволил 241 судью

Высший совет правосудия принял решение об увольнении 241 судьи в течение десяти месяцев 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.
По общим обстоятельствам уволено 212 судей, а именно:
- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 203 судей, из которых:
122 судьи местных судов;
56 судей апелляционных судов;
6 судей Верховного Суда;
7 судей Высшего административного суда Украины;
3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;
9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 9 судей местных судов.
По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволено 29 судей, а именно:
за совершение существенного дисциплинарного проступка – 23;
на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины - 6.
Ранее сообщалось, что судья Верховного Суда Алла Олейник уволилась в отставку.
Кроме того, судья Верховного Суда Александр Прокопенко уволился в отставку.
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