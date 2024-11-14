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Госрегистрация права собственности на землю и дом при запрете совершения регистрационных действий на один из объектов — что нужно знать

15:27, 14 ноября 2024
Украинцам разъяснили вопрос государственной регистрации права собственности на земельный участок и находящийся на нем дом при наличии запрета совершения регистрационных действий на один из объектов.
Госрегистрация права собственности на землю и дом при запрете совершения регистрационных действий на один из объектов — что нужно знать
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В Офисе противодействия рейдерству разъяснили вопрос государственной регистрации права собственности на земельный участок и находящийся на нем дом при наличии запрета совершения регистрационных действий на один из объектов. Об этом рассказала заместитель начальника отдела рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации недвижимого имущества Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины, кандидат юридических наук София Ковальчук.

В Законі міститься декілька механізмів захисту власником належного йому майна, одними з яких є:

Заява власника об՚єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій;

Cудове рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили.

Згідно з статтею 25 Закону судове рішення або заява власника об՚єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій реєструється у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав).

На підставі такої заяви власника об՚єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій:

- Проведення реєстраційних дій зупиняється на 15 календарних днів;

- Протягом 15 календарних днів власник об՚єкта нерухомого майна має можливість звернутися до суду та отримати рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій на більш тривалий строк.

Звертаю увагу на те, що відновлення реєстраційних дій державним реєстратором відбувається:

- на підставі судового рішення про скасування судового рішення, що було підставою для прийняття рішення про зупинення проведення реєстраційних дій;

- судового рішення про скасування заборони вчинення реєстраційних дій;

- на підставі заяви власника  об՚єкта нерухомого майна про відкликання власної заяви про заборону вчинення реєстраційних дій

- державним реєстратором якщо власником, яким подано заяву про заборону вчинення реєстраційних дій, у строк, що не перевищує 15 календарних днів, не подано рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили (частина третя статті 25 Закону).

Законом передбачено що, заява про державну реєстрацію прав подається окремо щодо кожного об’єкта нерухомого майна.

Проте, з метою спрощення процедури державної реєстрації у випадках набуття права власності на житловий будинок, будівлю, споруду або об’єкт незавершеного будівництва з одночасним набуттям права власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані, Законом України від 03 жовтня 2019 року     № 159-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності» передбачено можливість подання однієї заяви про державну реєстрацію прав на земельну ділянку та будинок, що розташований на ній.

При цьому програмне забезпечення Державного реєстру прав не передбачає можливості прийняття кількох рішень за результатом розгляду однієї заяви про державну реєстрацію прав, навіть якщо така заява подана щодо декількох об’єктів нерухомого майна.

Отже, у разі формування заяви про державну реєстрацію прав щодо земельної ділянки та будинку, що розташований на ній, за наявності заяви власника чи судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій щодо одного із об’єктів нерухомого майна, державним реєстратором має бути проведена процедура державної реєстрації прав на той з об’єктів, щодо якого відсутня заява власника чи відповідне рішення суду, в послідовності, передбаченій статтею 18 Закону.

Щодо іншого з об’єктів нерухомого майна, щодо якого наявні судове рішення чи заява власника про заборону вчинення реєстраційних дій, то в такому випадку має бути сформована окрема заява на такий об’єкт нерухомого майна і проведена процедура державної реєстрації прав з урахуванням такої заборони.

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