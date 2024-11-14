Держреєстрація права власності на землю та будинок при забороні вчинення реєстраційних дій на один із об’єктів — що треба знати

Українцям роз’яснили питання державної реєстрації права власності на земельну ділянку та будинок, що розташований на ній, за наявності заборони вчинення реєстраційних дій на один із об’єктів.

У Офісі протидії рейдерству роз’яснили питання державної реєстрації права власності на земельну ділянку та будинок, що розташований на ній, за наявності заборони вчинення реєстраційних дій на один із об’єктів. Про це розповіла заступник начальника відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук Софія Ковальчук.

В Законі міститься декілька механізмів захисту власником належного йому майна, одними з яких є:

Заява власника об՚єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій;

Cудове рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили.

Згідно з статтею 25 Закону судове рішення або заява власника об՚єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій реєструється у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав).

На підставі такої заяви власника об՚єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій:

- Проведення реєстраційних дій зупиняється на 15 календарних днів;

- Протягом 15 календарних днів власник об՚єкта нерухомого майна має можливість звернутися до суду та отримати рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій на більш тривалий строк.

Звертаю увагу на те, що відновлення реєстраційних дій державним реєстратором відбувається:

- на підставі судового рішення про скасування судового рішення, що було підставою для прийняття рішення про зупинення проведення реєстраційних дій;

- судового рішення про скасування заборони вчинення реєстраційних дій;

- на підставі заяви власника об՚єкта нерухомого майна про відкликання власної заяви про заборону вчинення реєстраційних дій

- державним реєстратором якщо власником, яким подано заяву про заборону вчинення реєстраційних дій, у строк, що не перевищує 15 календарних днів, не подано рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили (частина третя статті 25 Закону).

Законом передбачено що, заява про державну реєстрацію прав подається окремо щодо кожного об’єкта нерухомого майна.

Проте, з метою спрощення процедури державної реєстрації у випадках набуття права власності на житловий будинок, будівлю, споруду або об’єкт незавершеного будівництва з одночасним набуттям права власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані, Законом України від 03 жовтня 2019 року № 159-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності» передбачено можливість подання однієї заяви про державну реєстрацію прав на земельну ділянку та будинок, що розташований на ній.

При цьому програмне забезпечення Державного реєстру прав не передбачає можливості прийняття кількох рішень за результатом розгляду однієї заяви про державну реєстрацію прав, навіть якщо така заява подана щодо декількох об’єктів нерухомого майна.

Отже, у разі формування заяви про державну реєстрацію прав щодо земельної ділянки та будинку, що розташований на ній, за наявності заяви власника чи судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій щодо одного із об’єктів нерухомого майна, державним реєстратором має бути проведена процедура державної реєстрації прав на той з об’єктів, щодо якого відсутня заява власника чи відповідне рішення суду, в послідовності, передбаченій статтею 18 Закону.

Щодо іншого з об’єктів нерухомого майна, щодо якого наявні судове рішення чи заява власника про заборону вчинення реєстраційних дій, то в такому випадку має бути сформована окрема заява на такий об’єкт нерухомого майна і проведена процедура державної реєстрації прав з урахуванням такої заборони.

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