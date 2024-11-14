Практика судів
  1. В Україні

Держреєстрація права власності на землю та будинок при забороні вчинення реєстраційних дій на один із об’єктів — що треба знати

15:27, 14 листопада 2024
Українцям роз’яснили питання державної реєстрації права власності на земельну ділянку та будинок, що розташований на ній, за наявності заборони вчинення реєстраційних дій на один із об’єктів.
Держреєстрація права власності на землю та будинок при забороні вчинення реєстраційних дій на один із об’єктів — що треба знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Офісі протидії рейдерству роз’яснили питання державної реєстрації права власності на земельну ділянку та будинок, що розташований на ній, за наявності заборони вчинення реєстраційних дій на один із об’єктів. Про це розповіла заступник начальника відділу розгляду скарг у сфері державної реєстрації нерухомого майна Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук Софія Ковальчук.

В Законі міститься декілька механізмів захисту власником належного йому майна, одними з яких є:

Заява власника об՚єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій;

Cудове рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили.

Згідно з статтею 25 Закону судове рішення або заява власника об՚єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій реєструється у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав).

На підставі такої заяви власника об՚єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій:

- Проведення реєстраційних дій зупиняється на 15 календарних днів;

- Протягом 15 календарних днів власник об՚єкта нерухомого майна має можливість звернутися до суду та отримати рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій на більш тривалий строк.

Звертаю увагу на те, що відновлення реєстраційних дій державним реєстратором відбувається:

- на підставі судового рішення про скасування судового рішення, що було підставою для прийняття рішення про зупинення проведення реєстраційних дій;

- судового рішення про скасування заборони вчинення реєстраційних дій;

- на підставі заяви власника  об՚єкта нерухомого майна про відкликання власної заяви про заборону вчинення реєстраційних дій

- державним реєстратором якщо власником, яким подано заяву про заборону вчинення реєстраційних дій, у строк, що не перевищує 15 календарних днів, не подано рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили (частина третя статті 25 Закону).

Законом передбачено що, заява про державну реєстрацію прав подається окремо щодо кожного об’єкта нерухомого майна.

Проте, з метою спрощення процедури державної реєстрації у випадках набуття права власності на житловий будинок, будівлю, споруду або об’єкт незавершеного будівництва з одночасним набуттям права власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані, Законом України від 03 жовтня 2019 року     № 159-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності» передбачено можливість подання однієї заяви про державну реєстрацію прав на земельну ділянку та будинок, що розташований на ній.

При цьому програмне забезпечення Державного реєстру прав не передбачає можливості прийняття кількох рішень за результатом розгляду однієї заяви про державну реєстрацію прав, навіть якщо така заява подана щодо декількох об’єктів нерухомого майна.

Отже, у разі формування заяви про державну реєстрацію прав щодо земельної ділянки та будинку, що розташований на ній, за наявності заяви власника чи судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій щодо одного із об’єктів нерухомого майна, державним реєстратором має бути проведена процедура державної реєстрації прав на той з об’єктів, щодо якого відсутня заява власника чи відповідне рішення суду, в послідовності, передбаченій статтею 18 Закону.

Щодо іншого з об’єктів нерухомого майна, щодо якого наявні судове рішення чи заява власника про заборону вчинення реєстраційних дій, то в такому випадку має бути сформована окрема заява на такий об’єкт нерухомого майна і проведена процедура державної реєстрації прав з урахуванням такої заборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст будинок земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Немобілізовані позичальники-учасники бойових дій не звільняються від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що норми про звільнення від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом стосуються виключно мобілізованих позичальників.

Міноборони готує законопроект про умови демобілізації – Роман Костенко

Законопроект планують підготувати до 18 грудня 2024 року, зазначив секретар Комітету з нацбезпеки Роман Костенко.

Для кандидатів до апеляційних судів та ВАКС приберуть складний тест на IQ і тест на історію української державності

Комітет схвалив законопроект, який прибирає у триваючих конкурсах до апеляційних судів і ВАКС тестування з історії української державності, а також спрощує вимоги до IQ кандидатів.

Для перевірки доброчесності кандидатів до Вищого суду з публічно-правових спорів створять окрему Експертну раду

Замість ідеї використати вже створену Громадську раду міжнародних експертів, яка відбирає суддів ВАКС, автори законопроекту про Вищий суд з публічно-правових спорів пропонують сформувати окрему Експертну раду.

У Раді зареєстрували законопроект про створення Вищого суду з публічно-правових спорів

Ініціатором законопроекту про створення Вищого суду з публічно-правових спорів виступив перший заступник очільника фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Дашутін
    Ігор Дашутін
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ольга Кашпур
    Ольга Кашпур
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді