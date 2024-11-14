За 10 місяців 2024 року ВРП звільнила 241 суддю

Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 241 судді упродовж десяти місяців 2024 року. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.
За загальними обставинами звільнено 212 суддів, а саме:
- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 203 суддів, з яких:
122 судді місцевих судів;
56 суддів апеляційних судів;
6 суддів Верховного Суду;
7 суддів Вищого адміністративного суду України;
3 судді Вищого господарського суду України;
9 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 9 суддів місцевих судів.
За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 29 суддів, а саме:
за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 23;
на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 6.
Раніше ми писали, що суддя Верховного Суду Алла Олійник звільнилася у відставку.
Крім того, суддя Верховного Суду Олександр Прокопенко звільнився у відставку.
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