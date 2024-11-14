За 10 місяців 2024 року ВРП звільнила 241 суддю

212 суддів було звільнено за загальними обставинами, 9 суддів - у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням та 29 суддів - за особливими обставинами.

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Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 241 судді упродовж десяти місяців 2024 року. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

За загальними обставинами звільнено 212 суддів, а саме:

- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 203 суддів, з яких:

122 судді місцевих судів;

56 суддів апеляційних судів;

6 суддів Верховного Суду;

7 суддів Вищого адміністративного суду України;

3 судді Вищого господарського суду України;

9 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 9 суддів місцевих судів.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 29 суддів, а саме:

за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 23;

на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 6.

Раніше ми писали, що суддя Верховного Суду Алла Олійник звільнилася у відставку.

Крім того, суддя Верховного Суду Олександр Прокопенко звільнився у відставку.

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