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Майбутній держсекретар при Трампі пообіцяв працювати над досягненням миру з позиції сили

13:15, 14 листопада 2024
Потенційний держсекретар Марк Рубіо заявив, що добиватиметься миру силою і ставитиме інтереси США понад усе.
Майбутній держсекретар при Трампі пообіцяв працювати над досягненням миру з позиції сили
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Марко Рубіо, запропонований Дональдом Трампом на посаду держсекретаря США, заявив, що має намір забезпечувати мир з позиції сили та ставити інтереси Сполучених Штатів на перший план. Про це він написав у соцмережі Х.

Також він висловив подяку Трампу за надану довіру.

"На посаді державного секретаря я працюватиму щодня, щоб реалізувати його зовнішньополітичний порядок денний. Під керівництвом президента Трампа ми забезпечуватимемо мир з позиції сили і завжди ставитимемо інтереси американців та Америки понад усе", — зазначив він.

Майбутній держсекретар США додав, що чекає на підтримку в сенаті США, де мають затвердити його на новій посаді.

Нагадаємо, що Дональд Трамп висунув Марко Рубіо на посаду держсекретаря США.

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США Дональд Трамп

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