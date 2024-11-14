Користувачі iPhone можуть користуватися чатботом на основі ШІ Gemini від Google

Власникам iPhone доступні всі ті ж функції, що й у програмі Google.

Користувачі iPhone відтепер можуть користуватися чатботом зі штучним інтелектом Gemini, розробленим Google. Його вже можна завантажити в App Store.

Власникам iPhone доступні всі ті ж функції, що й у програмі Google.

Зокрема, можна взаємодіяти з Gemini через чат (є підтримка української мови).

Штучний інтелект також може створювати зображення, аналізувати фотографії та багато іншого.

Ще користувачі iPhone отримали функцію Gemini Live, яка до цього була доступна лише на Android-пристроях. Поки голосовий асистент не підтримує українську мову, але з ним можна поспілкуватися англійською.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.