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На Закарпатті чоловік зґвалтував 13-річну дівчину

21:45, 14 листопада 2024
Закарпатцеві за зґвалтування дитини загрожує до 15 років ув'язнення.
На Закарпатті чоловік зґвалтував 13-річну дівчину
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На Закарпатті до суду скеровано обвинувальний акт щодо жителя Мукачівського району, який зґвалтував 13-річну дівчину. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Йдеться про випадок, що трапився у квітні цього року в одному з населених пунктів. Молодик, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив дії інтимного характеру стосовно 13-річної знайомої всупереч її волі.

Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. 

Раніше ми писали, що у Полтаві викладача вокалу підозрюють у зґвалтуванні 13-річного хлопчика.

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Закарпаття

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