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У Полтаві викладача вокалу підозрюють у зґвалтуванні 13-річного хлопчика

07:36, 12 листопада 2024
За даними слідства, чоловік під час приватного уроку зґвалтував учня.
У Полтаві викладача вокалу підозрюють у зґвалтуванні 13-річного хлопчика
Фото: Полтавська обласна прокуратура
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У Полтаві викладачу вокалу повідомили про підозру у зґвалтуванні 13-річного хлопчика. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 46-річний чоловік займався репетиторством за місцем свого проживання. У вересні цього року під час приватного уроку він зґвалтував 13-річного хлопчика.

Наразі потерпілий допитаний в «Просторі захисту та підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства» (модель «Барнахус»).

Педагогу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Полтава підозрюваний

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