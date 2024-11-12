У Полтаві викладача вокалу підозрюють у зґвалтуванні 13-річного хлопчика

За даними слідства, чоловік під час приватного уроку зґвалтував учня.

Фото: Полтавська обласна прокуратура

У Полтаві викладачу вокалу повідомили про підозру у зґвалтуванні 13-річного хлопчика. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 46-річний чоловік займався репетиторством за місцем свого проживання. У вересні цього року під час приватного уроку він зґвалтував 13-річного хлопчика.

Наразі потерпілий допитаний в «Просторі захисту та підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства» (модель «Барнахус»).

Педагогу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.