В Полтаве преподавателя по вокалу подозревают в изнасиловании 13-летнего мальчика

По данным следствия, мужчина во время приватного урока изнасиловал ученика.

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В Полтаве преподавателю вокала сообщили о подозрении в изнасиловании 13-летнего мальчика. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 46-летний мужчина занимался репетиторством по месту жительства. В сентябре этого года на частном уроке он изнасиловал 13-летнего мальчика.

Потерпевший допрошен в «Пространстве защиты и поддержки в процессе правосудия детей, пострадавших или ставших свидетелями насилия» (модель «Барнахус»).

Педагогу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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