Украинцев 15 ноября ожидает мокрый снег и дождь, а на дорогах – гололедица

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

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В Украине в пятницу 15 ноября пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозам синоптиков, ветер ожидается преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части 4-9°.

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