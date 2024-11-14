Украинцев 15 ноября ожидает мокрый снег и дождь, а на дорогах – гололедица

В Украине в пятницу 15 ноября пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
По прогнозам синоптиков, ветер ожидается преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части 4-9°.
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