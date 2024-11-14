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Доцент харківського університету внутрішніх справ зливав дані про ЗСУ — як його покарали

20:35, 14 листопада 2024
Доцент передавав рф дані про про Сили оборони та інфраструктуру Харкова.
Доцент харківського університету внутрішніх справ зливав дані про ЗСУ — як його покарали
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У Харкові судили доцента університету, який передавав рф розвідувальні дані про Сили оборони та інфраструктуру Харкова. Чоловік  був засуджений до 15 років позбавлення волі за державну зраду. 

У справі №642/510/24 йдеться про те, що обвинувачений, який працював доцентом кафедри кібербезпеки Харківського Національного університету внутрішніх справ, не пізніше 10 березня 2023 року встановив контакт з українцем, котрий діяв на користь росії.

Ця особа змогла переконати викладача співпрацювати та передавати ворогові інформацію щодо ЗСУ, укріплених позицій і наслідків ракетних обстрілів.

Вкінці вересня 2023 року чоловік виконав одне із доручених завдань — перевірив наявність військових, укріплень і блокпостів на Кузинському мосту Харкова. Згодом він передав зібрану інформацію "товаришу" через Telegram.

У жовтні обвинуваченому доручили зібрати відомості про наслідки ракетної атаки рф на ДП "Харківський бронетанковий завод, а також напрямки подальшого вивезення техніки.

Наступне завдання, яке він отримав було пов'язане зі збором та передачею інформації про працівників кафедри кібербезпеки та DATA-технологій факультету №6 ХНУВС.

Доцент зумів зібрати дані про характер, ціннісні та політичні орієнтації окремих викладачів кафедри і також надіслав їх у Telegram.

Також 9 листопада зловмисник мав відзвітувати про місця розташування складів організації "The Canada Way", де розміщувалася гуманітарна допомога для цивільних і ЗСУ, для подальшого удару по них. Однак цього дня протиправна діяльність доцента була викрита та припинена співробітниками СБУ.

У суді обвинувачений свою вину визнав повністю. 

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