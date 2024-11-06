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Даже без технических проблем IQ – тест успешно сдала бы лишь небольшая группа кандидатов в апелляции – ВККС

15:20, 6 ноября 2024
Полученные при тестировании на когнитивные способности результаты в ВККС назвали «катастрофическими».
Даже без технических проблем IQ – тест успешно сдала бы лишь небольшая группа кандидатов в апелляции – ВККС
Источник фото: ВККС
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В Высшей квалификационной комиссии судей подвели своеобразные итоги тестирования на когнитивные способности двух групп кандидатов на должности судей апелляционных судов, которые пытались сдать IQ – тест 4-5 ноября 2024 года.

Как уже рассказывала «Судебно-юридическая газета», 5 ноября ВККС отменила результаты тестирования на когнитивные способности двух групп кандидатов в апелляционные суды по гражданской специализации.

Основанием для такого решения стали технические проблемы с программным обеспечением программы тестирования, которые оказали существенное влияние на результат и вызвали многочисленные жалобы участников конкурса. Большинство жалоб было на «зависание» программы и слишком медленную ее работу. Задержка в работе программы могла составлять от десятков секунд до нескольких минут.

Кроме того, уже после тестирования многие кандидаты пожаловались, что задания, которые им пришлось решать, были значительно сложнее, чем они рассчитывали увидеть.

Вместе с тем, как сообщала «Судебно-юридическая газета», «чистый» результат, который кандидаты на должности судей получили после завершения процедуры тестирования, оказался достаточно пессимистическим – проходной барьер (108,75 балла из 145 максимальных баллов) по имеющимся данным преодолели всего 17,7% кандидатов.

6 ноября Секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак в Facebook сообщил, что полученные претендентами на должности судей апелляционных судов результаты даже без учета технических проблем во время тестирования, можно считать «катастрофическими».

Согласно выводу члена ВККС, даже если бы тестирование на когнитивные способности прошло без технических проблем, то общий результат был бы ненамного лучше.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВККС апелляционные суды конкурс

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