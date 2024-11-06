В Киеве с 7 по 8 ноября будет изменено движение транспорта в Подольском районе

В Киеве на время работ изменены маршруты общественного транспорта на ул. Виктора Некрасова.

В Киеве с 7 по 8 ноября в связи с работами ЧАО «ДТЭК Киевские электросети» на ул. Виктора Некрасова будут изменены маршруты пассажирского транспорта. В частности, движение троллейбусов и автобусов на этом участке будет временно закрыто. Об этом сообщили в КГГА.

Изменения в движении транспорта на этот период:

Троллейбусы маршрута № 5 будут курсировать от ст. м. «Площадь Украинских Героев» до ул. Виктора Некрасова по собственному маршруту, а дальше - через ул. Ивана Выговского, просп. Европейского Союза, просп. Василия Порика и просп.

Автобусы маршрута № 32, идущие от ст. м. «Нивки», также будут менять маршрут и после ул. Виктора Некрасова будут курсировать через ул. Ивана Выговского, просп. Европейского Союза, ул. Ярослава Ивашкевича, ул. Вышгородская и далее по собственному маршруту.

Изменения коснутся и маршрутных такси:

Такси № 518 будет курсировать от ул. Кадетский гай до ул. Даниила Щербаковского по обычному маршруту, а дальше - через ул. Ивана Выговского до просп. Георгия Гонгадзе.

Такси № 537 будет двигаться от ст. м. «Нивки» до ул. Даниила Щербаковского по обычному маршруту, далее через ул. Ивана Выговского, просп. Европейского Союза, ул. Ярослава Ивашкевича (в обратном направлении - просп. Европейского Союза) и ул.

Такси № 575 будет двигаться от ул. Терещенковской до ул. Даниила Щербаковского, а после этого - через ул. Ивана Выговского до просп. Георгия Гонгадзе.

Все изменения являются временными и продлятся только до завершения работ.

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