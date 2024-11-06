У Києві з 7 по 8 листопада буде змінено рух транспорту в Подільському районі

У Києві на час робіт змінено маршрути громадського транспорту на вул. Віктора Некрасова.

У Києві з 7 по 8 листопада у зв'язку з роботами ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» на вул. Віктора Некрасова будуть змінені маршрути пасажирського транспорту. Зокрема, рух тролейбусів і автобусів на цій ділянці буде тимчасово закрито. Про це повідомили в КМДА.

Зміни у русі транспорту на цей період:

Тролейбуси маршруту № 5 курсуватимуть від ст. м. «Площа Українських Героїв» до вул. Віктора Некрасова за власним маршрутом, а далі — через вул. Івана Виговського, просп. Європейського Союзу, просп. Василя Порика та просп. Свободи.

Автобуси маршруту № 32, що йдуть від ст. м. «Нивки», також будуть змінювати маршрут і після вул. Віктора Некрасова курсуватимуть через вул. Івана Виговського, просп. Європейського Союзу, вул. Ярослава Івашкевича, вул. Вишгородська і далі за власним маршрутом.

Зміни торкнуться і маршрутних таксі:

Таксі № 518 курсуватиме від вул. Кадетський гай до вул. Данила Щербаківського за звичайним маршрутом, а далі — через вул. Івана Виговського до просп. Георгія Гонгадзе.

Таксі № 537 буде рухатися від ст. м. «Нивки» до вул. Данила Щербаківського за звичайним маршрутом, далі через вул. Івана Виговського, просп. Європейського Союзу, вул. Ярослава Івашкевича (у зворотному напрямку — просп. Європейського Союзу) та вул. Вишгородська.

Таксі № 575 рухатиметься від вул. Терещенківської до вул. Данила Щербаківського, а після цього — через вул. Івана Виговського до просп. Георгія Гонгадзе.

Усі зміни є тимчасовими і триватимуть лише до завершення робіт.

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