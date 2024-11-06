У КМДА назвали район, де найбільше демонтували незаконних конструкцій з рекламою

У жовтні демонтували понад 2 500 вивісок і рекламних конструкцій, установлених із порушеннями законодавства.

Джерело фото: Андрій Скакодуб / POOL / Уніан

У Києві триває боротьба з незаконною рекламою. Відтак, за даними КМДА, у жовтні працівники комунального підприємства «Київреклама» демонтували понад 2 500 вивісок і рекламних конструкцій, установлених із порушеннями законодавства. У вересні демонтували 2 300 об’єктів незаконної реклами, у серпні – 1 900.

Демонтажні заходи охопили всі райони міста, зокрема проспект Миколи Бажана, Харківське шосе, вулиці Єлизавети Чавдар, Старовокзальну, Миколи Лаврухіна та Академіка Шалімова. Найбільша кількість демонтованих об’єктів – у Дарницькому районі.

Розміщення рекламних засобів у місті можливе лише з дотриманням стандартів, затверджених КМДА, які регулюють розміри, типи конструкцій та порядок оформлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.