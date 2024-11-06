В КГГА назвали район, где больше всего демонтировали незаконных конструкции с рекламой

В октябре демонтировали более 2 500 вывесок и рекламных конструкций, установленных с нарушениями законодательства.

Источник фото: Андрей Скакодуб / POOL / Униан

В Киеве идет борьба с незаконной рекламой. Так, по данным КГГА, в октябре работники коммунального предприятия «Киевреклама» демонтировали более 2 500 вывесок и рекламных конструкций, установленных с нарушениями законодательства. В сентябре демонтировали 2 300 объектов незаконной рекламы, в августе – 1 900.

Демонтажные мероприятия охватили все районы города, в частности, проспект Николая Бажана, Харьковское шоссе, улицы Елизаветы Чавдар, Старовокзальную, Николая Лаврухина и Академика Шалимова. Наибольшее количество демонтированных объектов – в Дарницком районе.

Размещение рекламных средств в городе возможно только с соблюдением стандартов, утвержденных КГГА, регулирующих размеры, типы конструкций и порядок оформления.

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