Камала Харрис пока никак не отреагировала на победу Трампа

Харрис пока не сделала никакого заявления своим избирателям.

Фото: sky.com

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Как известно, медиа официально объявили Дональда Трампа новым президентом США.

Оппонентка Трампа — представительница Демократической партии Камала Харрис, пока никак не отреагировала на свое поражение, пишет sky.com.

«Вице-президент официально не признала своего поражения, несмотря на прогнозы, показывающие, что Дональд Трамп одержал уверенную победу», - говорят в издании.

Вечером ее поклонники, которые были на митинге в Вашингтоне разошлись по домам, добавив, что она не будет с ними разговаривать.

«Предполагается, что затем она удалилась на ночь в резиденцию вице-президента.

Насколько нам известно, Харрис планирует выступить сегодня, хотя никаких дополнительных подробностей у нас нет», – пишет издание.

Также там добавили, что вице-президент, несомненно, будет чувствовать себя «удрученной» по мере поступления результатов, и партии предстоит серьезная «переоценка ценностей».

Ранее сообщалось, что Камала Харрис не будет выступать в ночь выборов.

Добавим, выборы президента стали самыми дорогими в истории США и обошлись в рекордные $3,5 млрд.

Также стало известно, как рынки реагируют на победу Дональда Трампа на выборах президента США.

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