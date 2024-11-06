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Стало известно, как рынки реагируют на победу Дональда Трампа на выборах президента США

14:46, 6 ноября 2024
Фьючерсные рынки в США и акции банков начали расти.
Стало известно, как рынки реагируют на победу Дональда Трампа на выборах президента США
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Как известно, медиа официально объявили Дональда Трампа новым президентом США. После подсчета голосов в большинстве штатов он получил голоса не менее 277 избирателей, тогда как кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 224 голоса.

На победу Трампа ринки отреагировали небольшим ростом.

По данным AP, фьючерсные рынки в США резко выросли: индекс Dow Jones вырос на 2,85%, а индекс S&P 500 — почти на 2%.

Биткоин, который многие считают победителем при президентстве Трампа, достиг исторического максимума, превысив $75 000.

Tesla, компания, которой управляет член избирательной компании Трампа Илон Маск, выросла на 12% перед открытием торгов, в то время как другие производители электромобилей упали.

Акции банков также продемонстрировали уверенный рост на фоне ожиданий "отката" со стороны регулирующих органов, осуществляющих надзор за рынками при Трампе.

Вместе с тем, акции медиакомпании Trump Media & Technology Group выросли на 50%.

Добавим, выборы президента стали самыми дорогими в истории США и обошлись в рекордные $3,5 млрд.

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США выборы Дональд Трамп

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