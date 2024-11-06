Акции медиакомпании Трампа выросли на 50% после его победы на выборах

Цена акций Trump Media превысила $51 за акцию.

Источник фото: Economist.kg

Акции медиакомпании Trump Media & Technology Group выросли на 50% после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, сообщает CNBC.

В течение последних 30 дней акции компании поднялись более чем на 105% и торгуются выше $51 за акцию. Однако в предыдущие пять торговых сессий они потеряли более 34% на фоне растущей поддержки Камалы Харрис в завершающие дни выборов.

Основной актив Trump Media, соцсеть Truth Social, рассматривается как ключевая платформа для коммуникаций Трампа в качестве нового президента. Согласно последнему финансовому отчету компании, ее прибыль составила чуть более $1 миллиона.

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