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Пожилая женщина обворовала мужчину в секонд-хенде, но избежала тюрьмы — подробности дела

17:53, 6 ноября 2024
Женщина присвоила мужскую сумку с паспортом, платежными карточками, золотым кольцом и деньгами, нанеся потерпевшему имущественный ущерб на сумму более 28 тысяч гривен.
Пожилая женщина обворовала мужчину в секонд-хенде, но избежала тюрьмы — подробности дела
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Пожилая хмельничанка, работающая пианисткой-концертмейстером в одном из заведений культуры областного центра, предстала перед судом по обвинениям в краже в условиях военного положения, согласно ч.4 ст. 185 и завладении важными личными документами, согласно ч.ч.1,3 ст.357 УК Украины. Об этом сообщает Хмельницкий горрайонный суд.

Суд установил, что в октябре текущего года находившаяся в помещении магазина «OBNOVA EUROSHOP» женщина присвоила себе мужскую сумку, которую пострадавший временно оставил на полке одного из стеллажей магазина. В сумке был его паспорт, платежные карты, золотое кольцо и 22 тысячи гривен. Общий имущественный ущерб потерпевшему составляет немногим более 28 тысяч гривен.

Допрошенная в судебном заседании обвиняемая свою вину признала полностью и искренне раскаялась в совершенном. Раньше женщина не была судима, работает, на учете у врача психиатра, нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Хмельницкий горрайонный суд назначил ей наказание: по ч. 1 ст. 357 УК Украины в виде штрафа в размере тридцати необлагаемых налогом доходов граждан, что составляет 510 гривен; по ч. 3 ст. 357 УК Украины в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых налогом доходов граждан, что составляет 850 гривен; по ч. 4 ст. 185 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы. По совокупности уголовных правонарушений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательное наказание – пять лет лишения свободы.

В то же время суд освободил женщину от отбывания наказания с испытанием и установил ей один год испытательного срока.

На приговор может быть подана жалоба в апелляционный суд.

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