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Літня жінка обікрала чоловіка в секонд-хенді, але уникла в'язниці — подробиці справи

17:53, 6 листопада 2024
Жінка привласнила чоловічу сумку з паспортом, платіжними картками, золотим перснем та грошима, завдавши потерпілому майнову шкоду на суму понад 28 тисяч гривень.
Літня жінка обікрала чоловіка в секонд-хенді, але уникла в'язниці — подробиці справи
ілюстративне фото з відкритих джерел
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Літня хмельничанка, що працює піаністкою-концертмейстером в одному із закладів культури обласного центру, постала перед судом за звинуваченнями в крадіжці в умовах воєнного стану, згідно з ч.4 ст. 185 та заволодінні важливими особистими документами, згідно з ч.ч.1,3 ст.357 КК України. Про це повідомляє Хмельницький міськрайонний суд. 

Суд встановив, що в жовтні поточного року жінка, яка перебувала в приміщенні магазину «OBNOVA EUROSHOP» привласнила собі чоловічу сумку, яку потерпілий тимчасово залишив на полиці одного зі стелажів магазину. В сумці був його паспорт, платіжні картки, золотий перстень та 22 тисячі гривень. Загальна майнова шкода потерпілому становить трохи більше 28 тисяч гривень.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у скоєному. Раніше жінка не була судимою, працює, на обліку у лікаря психіатра, нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно.

Хмельницький міськрайонний суд призначив їй покарання: за ч. 1 ст. 357 КК України у виді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних доходів громадян, що становить 510 гривень; за ч. 3 ст. 357 КК України у виді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних доходів громадян, що становить 850 гривень; за ч. 4 ст. 185 КК України у виді п’яти років позбавлення волі. За сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим,   остаточне покарання  - п’ять років позбавлення волі.

Водночас суд звільнив жінку від відбування цього покарання з випробуванням і встановив їй один рік іспитового строку.

На вирок може бути подана скарга до апеляційного суду.

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